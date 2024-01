Sandra Milo (1933-2024)

A atriz e apresentadora italiana Sandra Milo morreu aos 90 anos. Teve uma longa carreira e decidiu que nunca iria para a reforma. O último trabalho que fez - ‘Quelle brave ragazze’ - foi para o canal Sky, em 2023. Em 2021, recebeu o prémio David di Donatello pelo seu percurso de vida. Foi uma das ‘musas’ do realizador Federico Fellini, de quem foi amante, tendo integrado os filmes ‘8½’ e ‘Giulietta degli spiriti’. Também foi amante do político socialista italiano Betinno Craxi, quando era casada com Ottavio De Lolli, pai dos seus filhos Ciro e Azzurra.