Sebastián Alarcón nasceu a 14 de janeiro de 1949, em Valparaíso, no Chile.A sua carreira enquanto realizador e guionista garantiu-lhe, em 1977, um prémio na 10ª edição do Festival Internacional de Cinema de Moscovo.Conquistou a distinção com o filme 'Night Over Chile'. Já em 2008, integrou o júri da 30ª edição do mesmo festival.Dirigiu também películas como 'The Fall of the Condor' (1982) e 'KGB Agents Also Fall in Love' (1991).