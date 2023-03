Sócio número 530 do Belenenses, presidiu aos destinos do clube entre 2000 e 2005. Foi-lhe atribuída a ‘Cruz de Cristo de Ouro - Dedicação e Valor’ e ao longo do seu percurso nos azuis foi seccionista, vice-presidente para as modalidades amadoras, teve um desempenho na área administrativa e, também, na das instalações do clube.



Durante a sua presidência, o Belenenses conseguiu algumas das melhores classificações dos últimos anos na Liga. Morreu aos 79 anos.