Político assumido como amante da paz, justiça e estabilidade, o dirigente do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) foi presidente de transição da Guiné-Bissau entre maio de 2012 e junho de 2014.Formado em contabilidade e análises em Portugal, era um fervoroso adepto de futebol, em particular do Benfica, clube do qual foi presidente da casa em Bissau.Morreu ontem, em Lisboa, vítima de doença.