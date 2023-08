Sixto Rodriguez (1942-2023)

Gravou dois álbuns de folk nos anos 70 - ‘Cold Fact’ e ‘Coming From Reality’ - que passaram despercebidos. Em 1978, a faixa ‘Sugar Man’ foi muito tocada na Austrália e na África do Sul.Nos anos 90, desapareceu da música e foi viver e trabalhar como operário da construção civil para a sua cidade natal, Detroit, nos EUA. Em 2012, porém, tudo mudou com o documentário ‘Searching for Sugar Man’, que ganhou um Óscar.Os discos que lançou foram recuperados e tornaram-se êxitos e deu inúmeros concertos.O músico Sixto Rodriguez morreu aos 81 anos.