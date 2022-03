Nasceu em Memphis (EUA) com o nome de LePreston Porter, mas o universo do rap e do hip-hop conhece-o como Snootie Wild.A fama chegou graças ao tema ‘Yayo’ (2014) a que se sucedeu o álbum ‘Go Mode’. Com um passado turbulento, o norte-americano esteve preso entre os 21 e os 24 anos e chegou a ficar ferido em várias lutas de gangs.Morreu baleado no pescoço, na sexta-feira, em Houston. Tinha 36 anos e deixa quatro filhos.