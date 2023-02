Solomon Perel (1925-2023)

Sobrevivente do Holocausto, fez-se passar por membro do partido nazi para sobreviver à guerra. Embora tenha nascido na cidade alemã de Piene, descendia de imigrantes judeus russos.Foi capturado na Polónia e devido à sua fluência em alemão conseguiu convencer os captores de que o seu nome era Josef Freil, um cidadão alemão residente no exterior. Acabou por ser recrutado como intérprete no exército. Tinha, então, 16 anos.Em 1990, a sua vida deu um filme, ‘Europa, Europa’, que conquistou um Globo de Ouro. Morreu aos 97 anos.