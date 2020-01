Antigo detetive da polícia de Nova York (EUA), cujo trabalho com o parceiro Eddie Egan foi usado como trama para o clássico de 1971 ‘The French Connection’, realizado por William Friedkin.Foi consultor do filme que ganhou cinco Óscares e teve um pequeno papel: o de agente do FBI Klein.Foi ainda um prolífico produtor de televisão. Colaborou em séries como ‘Kojak’, ‘Night Heat’ e ‘Baretta’.Sonny Grosso morreu aos 89 anos.