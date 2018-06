Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Stanislav Govoroukhine (1936-2018)

Realizador dos clássicos para a TV russa.

Filho de um cossaco do Don (um dos maiores rios da Rússia) formou-se em Geologia na Universidade de Kazan, mas começa a trabalhar no estúdio de televisão da mesma cidade em 1959.



A partir de 1973 adapta, para a TV, os grandes clássicos da literatura mundial: ‘Robinson Crusoe’ ou as ‘As aventuras de Tom Sawyer’. Após a ‘perestroika’(1986) entra na política. Em 2012 liderou a campanha de Putin às presidenciais russas.