Escreveu o musical ‘West Side Story’ e conquistou o Óscar de canção original, em 1991, com ‘Sooner or Later (I Always Get My Man)’, cantada por Madonna no filme ‘Dick Tracy’.Foi ainda o autor de obras como ‘Company’ (1970), ‘Follies’ (1971), ‘Pacific Overtures’ (1976) e ‘Sweeney Todd’ (1979). É comparado a estrelas da música norte-americana como Irving Berlin e George Gershwin.Stephen Sondheim morreu aos 91 anos.