Um nome marcante para uma nova escola de piano em Portugal, a pianista, nascida em Teerão, era filha de pai arménio e de mãe russa, emigrados no Irão. Começou os estudos aos 8 anos e aos 14 mudou-se para França. Em 1960, conquistou um 3.º lugar no Concurso Internacional de Piano Chopin, em Varsóvia, Polónia. Vivia em Portugal desde os anos 60 e foi casada com o pianista Sequeira Costa. Morreu na quinta-feira, em Lisboa.