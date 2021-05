Foi campeão da Europa em 1968 pela seleção de Itália e ‘vice’ do Mundo em 1970 (derrota, 1-4, na final, diante do Brasil de Pelé).Efetuou 637 jogos (8 golos) ao longo carreira, dos quais 419 ao serviço do Inter, onde conquistou 4 Campeonatos, 2 Taças dos Campeões Europeus e 2 Taças Intercontinentais.O defesa passou ainda por Udinese, Juventus, Nápoles e Palermo. Tarcisio Burgnich morreu ontem, aos 82 anos, de doença prolongada.