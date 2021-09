Académico e professor nascido no Rio de Janeiro, Brasil, era formado em Direito, Filosofia e Ciências Sociais.Lecionou na Universidade do Estado do Rio de Janeiro e na Universidade Santa Úrsula.Antigo presidente da Academia Brasileira de Letras, em 2000-2001, foi amigo dos últimos Papas, sobretudo de João Paulo II, e também dirigiu a Sociedade Internacional de Filósofos Católicos.