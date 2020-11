Nasceu em Cuba e desde cedo começou a praticar esgrima. Em 1990, nos mundiais de França, conquistou a medalha de ouro. Algum tempo depois foi para Espanha e foi com a camisola do seu novo país que, em 1994, na Grécia, voltou a ser campeã do mundo, desta vez por equipas.



Em 1997, regressou ao pódio (bronze), nos mundiais da África do Sul. Taymi Chappé morreu aos 52 anos, de causas não reveladas.