Contracenou com ‘sir’ Ben Kingsley em ‘Ghandi’ (1983) e com Brooke Shields em ‘Sahara’ (1983) mas foi no papel do terrível Diretor Demoníaco (Demon Headmaster, no original) na série infantil da BBC com o mesmo nome que aterrorizou gerações de crianças britânicas, que temiam o momento em que levantava os óculos escuros para hipnotizar as suas jovens vítimas com o seu olhar penetrante.Entrou também nas conhecidas séries ‘The Crown’, ‘Doctor Who’ e ‘Wallander’.Casado e com dois filhos, morreu em Londres aos 86 anos.