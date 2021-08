Brilhou no Mundial de 1970 (México) na defesa da seleção de Inglaterra. Começou a carreira como extremo no Wolverhampton, mas foi no Leeds United (350 jogos e 11 golos) que se transformou num dos melhores laterais-esquerdos ingleses. Ajudou o Leeds de Don Revie a ganhar inúmeros troféus, como o campeonato e a taça de Inglaterra e a Taça das Cidades com Feiras (atual Liga Europa). Terry Cooper morreu aos 77 anos.