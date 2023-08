Lutador profissional durante mais de 40 anos de forma ininterrupta, com regressos ocasionais na última década e meia - fez o último combate em 2017, aos 73 anos - foi um dos atletas mais influentes no desenvolvimento e divulgação do wrestling hardcore: uma variação que permite a utilização de objetos exteriores como arma de arremesso, desde escadas a mesas, passando por arame farpado. Teve uma breve experiência como ator: foi um dos porteiros no filme ‘Road House’ (‘Profissão Duro’), protagonizado por Patrick Swayze.