Nasceu em Pontotoc, no Mississippi, e durante toda a sua carreira política defendeu os interesses do seu Estado natal.Foi em 1968 que deu o seu primeiro passo no partido Republicano liderando a campanha no Mississippi de Nixon para a presidência.Em 1972 entra no Congresso e em 1978 é eleito para o Senado, tornando-se o primeiro republicado a set eleito para aquela câmara em mais de um século.A partir daí nunca perdeu uma eleição.