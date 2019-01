Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Theo Adam (1926-2019)

Destacou-se em óperas de Wagner.

Por Cláudia Machado | 02:00

Foi aclamado por dar vida a várias óperas de Wagner, como baixo-barítono.



Dominique Meyer, diretora da Ópera de Viena, em que Theo Adam atuou inúmeras vezes, considerou-o "sem dúvida um dos mais importantes intérpretes do século XX".



Retirou-se dos palcos em 2006, com uma última performance em Dresden, a cidade alemã onde nasceu, em 1926, e onde morreu, aos 92 anos.



Em cinco livros, deixou as suas memórias.