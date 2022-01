O monge vietnamita Thich Nhat Hanh, um budista muito influente, ativista pela paz, e responsável por trazer o conceito de ‘mindfulness’ (atenção plena) para o Ocidente, morreu ontem aos 95 anos.



Era a segunda figura mais popular do budismo, atrás apenas de Dalai Lama. Passou quatro décadas no exílio por pedir o fim da guerra do Vietname. "Morreu pacificamente" no Templo Tu Hieu, em Hué, no coração budista do Vietname.