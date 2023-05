O ilustrador e autor de literatura infantil francês Thierry Courtin morreu aos 68 anos de causas não divulgadas. Em 1992, criou o ‘boneco’ T'choupi, que encantou as crianças.



Abordava temas da vida quotidiana como a higiene ou nos conflitos com os pais e tinha uma aparência próxima à de um pinguim, com plumagem lisa cinza e branca. Courtin também ilustrou álbuns nas editoras Hachette, Hatier e Bordas, pintou brinquedos e desenhou roupas para jovens.