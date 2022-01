Criador de moda francês com uma carreira de décadas, vestiu nomes como David Bowie, George Michael, Lady Gaga ou Sharon Stone.



Também Beyoncé e Katy Perry. Antigo bailarino, foi um dos precursores do ‘power dressing’, um estilo que marcou os anos 80, quando as mulheres chegaram a cargos de topo, com os enchumaços e as cores fortes a transmitirem essa imagem de poder. Morreu no domingo, a causa não foi avançada.