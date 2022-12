Produtor e arquiteto do ‘Som de Filadélfia’ nas décadas de 60 e 70, ao lado de compositor Leon Huff e do também produtor Kenny Gamble, a característica era reunir diversos géneros em arranjos vibrantes.Nasceu na Jamaica, mas a família mudou-se para Filadélfia, EUA, durante a infância, onde foi criado com nove irmãos. O seu som exuberante podia incluir tudo, desde cítaras a cordas orquestrais.A causa da morte não foi avançada.