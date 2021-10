Em 2018, depois de lhe ter sido diagnosticado um cancro terminal, foi o mentor do espetáculo "Morrer a Rir", que tinha por objetivo angariar fundos para o Instituto Português de Oncologia (IPO) de Lisboa.Os médicos deram-lhe, no máximo, 18 meses de vida, como revelou no podcast "Somos Todos Malucos".Tiago André Alves continuou a enfrentar a adversidade sempre a rir. Esta semana o humor português ficou mais triste.