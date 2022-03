Icónico músico por trás do tema ‘Why Can’t We Live Together’, um sucesso R&B de 1973 escrito em resposta à Guerra do Vietname, Timmy Thomas morreu aos 77 anos em Miami (Estados Unidos). Estava a lutar contra um cancro. Nascido no Indiana, estudou jazz com Cannonball Adderley e Donald Byrd, passando depois para a soul music. Além de cantar e tocar, compôs e produziu artistas como Gwen McCrae e Betty Wright.