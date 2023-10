O músico cubano Tirso Duarte não recuperou das agressões de que foi alvo e morreu, na sexta-feira, num hospital da Colômbia. Tinha 45 anos. Era considerado o rei da música Timba (baseada na salsa e no funk). Dias antes de ser agredido, ‘Anjo Negro’, como era conhecido, tinha publicado no Instagram um ‘post’ que começa com as frases: "Mataram-me mas ainda não morri (...) não chorem que sigo aqui (...)." As autoridades colombianas estão a investigar o que se passou e até ontem ainda não tinham feito qualquer detenção.