Intérprete de mornas e coladeiras, a cantora cabo-verdiana interpretou vários temas de B.Leza, um dos maiores compositores do país. Natural de São Vicente, Albertina Alice dos Santos Rodrigues Oliveira de Almeida teve a sua primeira experiência no mundo da música aos 12 anos, num espetáculo no Mindelo. Dois anos depois estreou-se nos discos, com o tema ‘Estanhadinha’. Morreu esta sexta-feira em Setúbal, de "doença prolongada".