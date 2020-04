Tom Dempsey (1947-2020)

Nasceu sem dedos no pé direito e na mão direita. Para compensar tais desvantagens usava uma chuteira com a frente plana, que terminava onde os dedos dos pés deveriam começar.Mesmo assim, foi uma estrela da NFL (futebol norte-americano).Até 2013, foi o detentor de um recorde da competição num remate certeiro de 63 jardas (57 metros). Tom Dempsey morreu aos 73 anos, vítima do novo coronavírus.