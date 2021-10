Engenheiro, músico e surfista norte-americano, foi responsável por inovações tecnológicas de impacto nos equipamentos de surf. A ele se deve a invenção do bodyboard, desporto que surgiu após iniciar um trabalho como engenheiro numa companhia aeroespacial. Em 1971, no Havai, idealizou uma prancha "leve, segura, que vira e é duradoura". Afetado por problemas de saúde e com dificuldades financeiras, morreu aos 86 anos.