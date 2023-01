Tom Verlaine (1949-2023)

Batizado Thomas Miller, o vocalista e guitarrista dos Television foi uma das figuras da cena punk nova-iorquina da segunda metade dos anos 70. A sua banda estreou a emblemática sala de espetáculos CBGB e o disco de lançamento, ‘Marquee Moon’, de 1977, é um dos álbuns mais importantes da altura.



Já em nome próprio lançou oito trabalhos, com o período mais criativo a situar-se na década de 1980, altura em que foram

editados ‘Dreamtime’ (1981)e ‘Words from the Front’ (1982). Morreu aos 73 anos, vítima de uma "breve doença".