Praticante de esgrima e dirigente da modalidade, esteve também ligado ao futebol. Foi dirigente da Associação de Árbitros e sócio de mérito da Associação de Futebol de Lisboa.Na Federação de Esgrima ocupou vários cargos, entre eles a direção do Conselho Fiscal. É pai de Pedro Baltazar, antigo candidato à presidência do Sporting.Funeral realiza-se hoje, às 11h00, da Igreja de S. João de Deus para o cemitério do Alto de S. João, em Lisboa.