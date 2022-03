Foi o capitão da seleção do México no Mundial de futebol de 1986, que se disputou o seu país. O antigo médio foi uma das grandes figuras do Tigres, que representou entre 1975 e 1988. Durante largos anos, foi o melhor marcador do clube: 104 golos. Só foi superado, em 2019, pelo ponta de lança francês André-Pierre Gignac (170), que está no no Tigres desde 2015. Tomás Boy morreu aos 70 anos, vítima de uma embolia pulmonar.