Membro fundador e guitarrista do grupo The Four Seasons, começou a carreira com os Variety Trio, nos anos 50, depois Variatones. Com Frankie Valli, o coletivo, já na editora RCA Victor, mudou o nome para The Four Lovers.



Mais tarde, como The Four Seasons, chegaram os primeiros lugares das tabelas nos Estados Unidos, com temas como ‘Sherry’, ‘Big Girls Don’t Cry’ ou ‘Rag Doll’. Morreu em Las Vegas, vítima de Covid-19.