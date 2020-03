Filha de uma atriz francesa e de um ator norte-americano, começou a carreira no cinema como atriz em 1972. Passou a realizadora em 1990 com o filme ‘Pentimento’.Mas foi com ‘O Instituto de Beleza Vénus’, que atingiu o auge da fama ao ser distinguida com o prémio César (os Óscares do cinema francês) para melhor realizadora.É a única mulher a ter essa distinção. Foi ainda ativista na luta pela igualdade das mulheres.