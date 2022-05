Ficou conhecido como o piloto dentista da Fórmula 1. Participou em 38 provas (entre 1956 e 1961), conquistou seis vitórias, 3 pole positions e 10 pódios e foi vice-campeão do Mundo em 1959, com a Ferrari, atrás de Jack Brabham (Cooper).Também correu para as equipas BRM e Vanwall. Antes de se dedicar à F1 exerceu a profissão de médico-dentista, a que voltou após deixar as corridas.O inglês Tony Brooks morreu aos 90 anos.