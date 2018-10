Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tony Joe White (1943-2018)

Escreveu para Elvis e Tina Turner.

Por Cláudia Machado | 01:30

Era o mais novo de 7 irmãos e cresceu no meio rural, numa quinta no estado norte-americano do Louisiana, o que acabou por marcar o estilo musical que o fez uma ‘lenda’: o country.



De uma carreira de sucesso, contam-se 22 álbuns, incluindo 4 gravados ao vivo. Mas também brilhou na sombra de outros, escrevendo letras interpretadas por Elvis Presley, Tina Turner e Ray Charles, entre outros.



Morreu vítima de ataque cardíaco.