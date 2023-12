Nasceu em Frederiksberg (Dinamarca) e começou a jogar ténis aos 19 anos, embora só se tenha tornado profissional aos 40. Participou em vários torneios do Grand Slam. Foi também compositor e músico. Exímio no clarinete tocou com nomes famosos do jazz como Louis Armstrong ou Sidney Bechet. Aderiu ao budismo e cultivou um visual de asceta deixando crescer o cabelo e a barba. Era o pai de Lars Ulrich, o baterista da banda de heavy metal Metallica, que fez uma sentida homenagem ao pai nas redes sociais.