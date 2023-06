Estreou-se em 1979 no musical ‘Hair’ e participou, entre outros, nos filmes ‘1941’, de Steven Spielberg, ou ‘Era Uma Vez na América’, de Sergio Leone. No início dos anos 2000, desempenhou o papel do médico Andy Brown em quatro temporadas da série norte-americana ‘Everwood’. Participou também nas séries ‘Chesapeake Shores’, ‘Blue Bloods’ e ‘Chicago Fire’. Recebeu três nomeações para os Globos de Ouro e uma para um Emmy. Faleceu aos 71 anos, na sequência de um violento acidente de moto.