Trevor Baylis (1937-2018)

Autor do rádio ‘à manivela’ contra a sida.

Por Leonardo Ralha

A maior invenção do britânico Trevor Bailys nasceu com a intenção de travar a sida no Terceiro Mundo.



Certo de que programas educativos poderiam ensinar a população a tomar precauções, criou em 1991 o ‘rádio à manivela’, que dispensa rede elétrica ou baterias.



Apesar do sucesso do invento, sofreu dificuldades financeiras e empenhou-se na luta pelos direitos de propriedade intelectual.



Morreu ontem, aos 80 anos.