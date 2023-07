Deixou marca no futebol britânico, até porque foi o primeiro jogador de Inglaterra a custar um milhão de libras (1,15 milhões de euros): foi em 1979, na transferência do Birmingham City para o Nottingham Forest. Depois, Trevor John Francis marcou o golo decisivo de um dos dois títulos de Campeões Europeus deste clube, em Munique, frente ao Malmö. Com 52 internacionalizações, o avançado foi mais tarde treinador. Morreu ontem aos 69 anos, de ataque cardíaco, na sua casa em Marbella, Espanha, segundo informou a família.