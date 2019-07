Reconhecido mestre da sátira e da ironia, com críticas sempre bem humoradas à sociedade italiana, o cineasta, ator, jornalista e dramaturgo morreu sexta-feira em Roma.



Nascido na capital de Itália, começou a carreira na RAI, a empresa de televisão e rádio estatal, em 1953, tornando-se de imediato autor de roteiros televisivos. No currículo, o cineasta conta com trabalhos como ‘Omicron’ (1963) e ‘Os Maiores Vigaristas do Mundo’ (1964).