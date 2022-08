Fica na história como o último diretor do serviço secreto soviético KGB. Em agosto de 1991, após um golpe falhado contra o então Presidente Gorbachev, o antigo ministro do Interior foi o escolhido para liderar a polícia secreta.



Visto como um político liberal, durante os curtos meses no cargo – a URSS desintegrou-se em dezembro do mesmo ano -, tentou modificar a imagem da KGB no Ocidente. Morreu de causas não divulgadas.