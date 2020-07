Era um apaixonado pelo Vitória de Guimarães ao ponto de ser o sócio número 366 do clube que acabaria por representar ao longo de 15 anos, a maioria como técnico no futebol de formação.



Valdemar Custódio foi adjunto de José Maria Pedroto, na época de 1981/82, e depois, ao lado de Manuel José, foi treinador no Sporting (de 1985 a 87) e no Sp. Braga (1987 e 88). Custódio morreu ontem, aos 79 anos, por causas não divulgadas.