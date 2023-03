Valentina Félix (1938-2023)

Natural do Algarve, Valentina Condeço Rebelo, seu nome verdadeiro, vivia nos EUA há vários anos onde foi uma grande divulgadora do fado como canção portuguesa e também do fado de Coimbra.‘O Gesto é Tudo’ (1962), ‘Vamos à Festa’ (1963) e ‘Opá Não Fiques Calado’ (1963) são peças de teatro que constam no seu currículo. Participou também em vários programas de televisão, entre eles ‘Estúdio 1’ (1963) e ‘A Hora das Guitarras’ (1964).Segundo informações avançadas ao ‘Fama ao Minuto’, Valentina sofria de Alzheimer desde 2016.