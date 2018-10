Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Victor Costa (1939-2018)

Maestro foi o autor do hino da Madeira.

Por Miguel Alexandre Ganhão | 01:18

O maestro Victor Costa, autor da música do hino da Região Autónoma da Madeira, morreu aos 79 anos, informou a Orquestra Clássica da Madeira e a Associação Notas e Sinfonias Atlânticas.



Victor Costa nasceu em 1939, no Estreito de Câmara de Lobos, no concelho de Câmara de Lobos, e tornou-se compositor e tenor internacional.



Foi autor de centenas de peças musicais e compositor do hino da Região Autónoma da Madeira.