Nasceu em 1945 em Soukhoumi, na Geórgia. Quando estava no liceu observava o treino dos atletas russos e decidiu optar pelo triplo salto.Na sua primeira participação nos Jogos Olímpicos (México, 1968) conquista a medalha de ouro e estabelece um novo recorde do Mundo com 17 m e 23 cm.Em 1972, em Munique, ganha outra vez o ouro, proeza que repete em 1976, em Montréal. Em Moscovo, 1980, conquista ainda a prata.