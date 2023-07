Vince Hill (1934-2023)

Nascido em Coventry, Inglaterra, tornou-se cantor ao vencer um concurso de talentos com 15 anos, mas também trabalhou como pasteleiro, camionista e mineiro. Ganhou projeção em 1967 com a sua versão de ‘Edelweiss’, tema composto por Rodgers e Hammerstein para o filme ‘Música no Coração’. Com essa canção chegou a n.º 2 do top britânico e ao longo da carreira somou 25 álbuns de estúdio, assinando sucessos como ‘Look Around’ e ‘The Rivers Run Dry’. A família informou no Twitter que morreu em casa, sem adiantar a causa da morte.