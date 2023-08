Em 2019, com 94 anos, foi um dos dois veteranos da II Guerra a saltar de paraquedas na celebração dos 75 anos da Operação Market Garden, nos Países Baixos, imitando o que realizara com 19 anos, então soldado do 501.º regimento da 101.ª divisão aerotransportada dos EUA. No cerco de Bastogne, vasculhou a cidade até encontrar uma cerveja para um amigo no hospital de campanha. Encheu o capacete com a bebida e acabou por levar uma reprimenda. Tornou-se professor e não deixou apagar a memória da guerra. Morreu aos 98 anos.