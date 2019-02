Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vinny Vella (1947-2019)

Entrou na série ‘Os Sopranos’ e em ‘Casino’.

Por Cláudia Machado | 01:30

Ficou conhecido por ter retratado várias vezes o estereótipo do gangster italiano, no pequeno e no grande ecrã.



E tinha em Itália as suas raízes - o pai era de Bari e a mãe de Nápoles.



Foi Jimmy Petrille durante cinco temporadas na premiada série ‘Os Sopranos’ e interpretou Artie Piscano em ‘Casino’, dirigido por Martin Scorsese, ao lado de estrelas como Robert De Niro e Sharon Stone.



Morreu aos 72 anos, de cancro do fígado.