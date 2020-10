Chegou a ser considerada a baterista mais rápida do Mundo. Começou por dar nas vistas na big band Frances Carroll & the Coquettes, formada apenas por mulheres e que teve um enorme sucesso nos anos 30 do século XX. Também tocou com estrelas como Ella Fitzgerald, Chick Webb e Bob Hope e na tomada de posse do presidente dos EUA Harry Truman, em 1949.



Viola Smith morreu aos 107 anos. Sofria da doença de Alzheimer.